Paris : un conducteur de trottinette électrique tué dans une collision avec une camionnette

Un accident entre une trottinette électrique et une camionnette a couté la vie à un homme ce jeudi dans le 9e arrondissement de Paris. "A 7h00, boulevard des Italiens, un conducteur de trottinette a percuté une camionnette en circulation. Il est décédé", indique une source policière à France Bleu Paris.

On en sait peu sur les circonstances précises de la collision. Sur Twitter, un cycliste présent peu de temps après l'accident indique que les feux de circulation ne fonctionnaient pas, se demandant si c'était le cas au moment du choc. Le service du traitement judiciaire des accidents est saisi de l'enquête.

Cet accident intervient au moment où la Ville de Paris s'interroge sur une possible interdiction des trottinettes en libre-service, dont le contrat expire fin février 2023. Le groupe Modem au Conseil de Paris a déposé un vœu en ce sens qui a été été rejeté mardi. Interrogé par l'AFP jeudi, le premier adjoint Emmanuel Grégoire a indiqué qu'il y avait "encore des échanges" à ce sujet mais que la maire Anne Hidalgo penchait vers leur interdiction.

On ignore pour l'heure si le conducteur tué ce jeudi à Paris conduisait un véhicule personnelle ou une trottinette en libre-service. Si de plus en plus de Français utilisent des trottinettes électriques, la mortalité des utilisateurs augmente d'année en année: 22 décès enregistrés l'an dernier, contre 10 en 2019 et 7 en 2020.