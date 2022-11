Paris : un homme activement recherché après avoir agressé sexuellement deux élèves dans le 15e

La police recherche activement un homme soupçonné d'avoir agressé sexuellement deux jeunes de 16 et 18 ans sous la menace d'une arme ce vendredi matin. Les élèves et les parents sont appelés à la plus grande vigilance.

Des rondes et des patrouilles de police ont été mises en place pour retrouver le suspect © Radio France - Aurélien Accart Un homme soupçonné d'avoir agressé sexuellement deux adolescents ce vendredi matin dans le 15e arrondissement est activement recherché, a appris France Bleu Paris de source policière, confirmant une information de LCI. "Vers 7h35, un individu a abordé un jeune majeur et l'a menacé avec une arme blanche pour l'agresser sexuellement", indique cette source. Une heure plus tard, "avec le même mode opératoire", il s'en est pris à un autre jeune, mineur cette fois. ⓘ Publicité Les deux victimes, âgées de 16 et 18 ans, selon une source proche de l'enquête, n'ont pas été blessées et ont porté plainte. "Une enquête pour agression sexuelle et agression sexuelle sur mineur" a été ouverte, indique le parquet de Paris à France Bleu Paris. Les investigations ont été confiées au commissariat central de la police du 15e. Le commissariat central a immédiatement prévenu le groupe scolaire où sont scolarisés les deux adolescents. Le groupe privé Sainte-Elisabeth (école, collège, lycée), situé rue de Lourmel, a informé les parents qu'"une personne malveillante a été signalée dans le quartier", précisant avoir rappelé aux élèves de CM2, collège et lycée les consignes de prudence, dans un mail que France Bleu Paris a consulté. Des rondes et des patrouilles de police ont été mises en place dans le quartier.