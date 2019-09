Paris : un homme âgé de 100 ans meurt dans un incendie dans un Ehpad, deux autres pensionnaires sont dans un état grave

Un incendie dans un Ehpad situé rue de source dans le 16 e arrondissment de Paris fait un mort et deux blessés graves dimanche soir. Le feu a pris au deuxième étage.

Paris, France

Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd selon la maire du 16 e arrondissement de Paris Danièle Jiazi. Un incendie dans un Ehpad situé rue de la Source a fait un mort, un homme centenaire , et deux personnes grièvement blessées. Deux femmes, âgées de 88 et 96 ans sont en urgence absolue. Pour l'une d'entre elles, le pronostic vital engagé.

Environ 150 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place ce dimanche soir. Sur les 86 patients que compte l'Ehpad, une trentaine a dû être évacuée. Selon les pompiers de Paris, le système de désenfumage et les portes coupe-feux de l'établissement ont fonctionné correctement.

Les causes du sinistre sont pour l'instant inconnues. Selon le commandant des pompiers de Paris, "le laboratoire central de la préfecture de police de Paris procédera dans la nuit aux investigations d'usage pour savoir ce qui s'est passé."

Les pompiers vont rester sur place jusqu'à la mi-journée.