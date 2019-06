Paris : un homme attaqué et volé rattrape l'un de ses agresseurs

Un homme, de la communauté asiatique s'est fait agressé et volé vendredi soir dans le 19 e arrondissement de Paris. Il a poursuivi l'un des auteurs de l'agression, a réussi à le rattraper et a le maintenir jusqu'à l'arrivée des policiers.

Vendredi soir, boulevard Ney dans le 19 e arrondissement de Paris, un homme appartenant à la communauté asiatique se fait agresser par plusieurs personnes. On lui vole ses affaires, portefeuille, téléphone, chaînes en or. Bien que déboussolée, la victime ne se laisse pas faire. Et part à la poursuite d'un des agresseurs qu'il arrive à rattraper, à maintenir au sol jusqu'à l'arrivée des policiers qui interpellent l'individu.