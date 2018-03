Paris, France

Les faits remontent à deux mois au moins mais ils ne sont connus que depuis le mardi 27 mars. Des internautes signalent à Stop Homophobie et à l'Amicale des Jeunes du Refuge une vidéo qui circule sur le réseau social Snapchat, dans laquelle on voit plusieurs personnes agresser des femmes transexuelles, en se revendiquant d'appartenir à une "brigade anti trav".

Une "brigade anti trav" en France qui sévît en s'attaquant physiquement aux personnes transgenre. La France ne peut fermer les yeux sur ce qu'il se passe sur son territoire.

Nous interpellons les élu-es, indignez-vous publiquement, vous devez condamner ces agissements #LGBTphobiepic.twitter.com/y5psYwjenO — L'Amicale des Jeunes du Refuge (@AmicaleRefuge) March 27, 2018

Une garde à vue et plusieurs plaintes de victimes

L'Amicale décide alors de dénoncer ces actes sur les réseaux sociaux, et avec l'aide des internautes, retrouve le lieu de l'agression dans le 17ème arrondissement de Paris. Elle publie un message sur Twitter en alertant le maire, Geoffroy Boulard, qui condamne immédiatement des "faits inacceptables".

Merci pour l’information Je vais signaler les éléments à notre commissariat d’arrondissement #police@prefpolice — Geoffroy Boulard (@geoffroyboulard) March 27, 2018

Le message de l'association est rapidement retweeté plus de 3.000 fois. La vidéo de 20 secondes dépasse les 118.000 vues. Les victimes des agressions tombent sur la vidéo et contactent Stop Homophobie. Elles déposent plainte jeudi 29 mars.

Dans la foulée, la police fait une interpellation. Un homme est placé en garde à vue pour 24 heures et son logement est perquisitionné. Selon l'Amicale, ce pourrait être un habitant de l'arrondissement, identifié via son compte Facebook personnel et sur d'autres vidéos tournées dans les mêmes secteurs que les agressions.

Ce même jour, la délégation interministérielle contre la haine anti-LGBT a signalé ces actes de violence transphobes au procureur de la République.

Suite à votre alerte, nous avons signalé au procureur de la République ces actes de violences transphobes. Nous restons vigilants face à toutes les formes de haine anti-LGBT. https://t.co/rlJGAFgZdO — DILCRAH (@DILCRAH) March 29, 2018

Des faits "inacceptables" et "inconcevables" en 2018

"Ma réaction, c'est premièrement de saluer la rapidité [des services de police], cette façon d'avoir mobilisé les services en un temps record, parce que c'est quand même rare", se félicite Mehdi Aïfa sur France Bleu Paris.

"Nous, on espère que tout le groupe va être arrêté, continue le président de l'Amicale des Jeunes du Refuge, mais l'enquête vient de commencer donc on va laisser le temps aussi à la police de faire son travail."

Mehdi Aïfa fait part de sa colère. "C'est inacceptable que ce genre de chose puisse se passer en plein cœur de Paris, dans toute la France et ailleurs dans le monde. Pour moi, c'est inconcevable qu'en 2018 on puisse encore tomber sur des gens qui se lèvent le matin et qui se disent "Venez on va taper du trans dans la rue" en s'intitulant "brigade anti-trans"."

Geoffroy Boulard s'est aussi dit "satisfait" de cette première interpellation. "Il faut que les auteurs de ces faits soient punis." Le maire du 17ème arrondissement assure que c'est la première fois que de tels actes lui sont signalés dans son secteur.