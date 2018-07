Paris, France

Ce sont des policiers qui ont repéré l'individu, la main dans le pantalon et qui l'ont arrêté. Avant cela, l'homme s'en était pris à plusieurs personnes. D'abord dans le magasin H&M de l'avenue des Champs Elysées, où il suivait plusieurs jeunes filles dans les rayons, jusqu'à carrément soulever la jupe d'une mineure d'une quinzaine d'années tout en se masturbant. Il s'est ensuite rendu chez Zara, où il a reproduit les mêmes agissements en se collant à des femmes et en leur touchant les fesses.

C'est là que les policiers sont intervenus pour l'interpeller et le placer en garde à vue. Une garde à vue mal supportée, apparemment. Dans la nuit, l'homme a dû être conduit à l'hôpital Bichat. Il se plaignait de douleurs thoraciques, une crise d'angoisse, en réalité vite calmée et qui n'a pas empêché la poursuite de son interrogatoire. L'homme n'avait peut-être pas eu connaissance des nouvelles sanctions prévues par la loi contre le harcèlement. En cas d'agressions sexuelles, mains aux fesses ou frottements : 5 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende. En cas de masturbation en public : 1 an d'emprisonnement et 45.000 euros d'amendes. Qu'on se le dise !