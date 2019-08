Paris : un homme meurt dans l'incendie d'un immeuble

Paris, France

Un peu avant 7 heures samedi 24 août, les pompiers ont été appelés pour intervenir sur un feu dans un immeuble situé 22 rue Saint-Martin (4ème arrondissement). Le feu a pris dans la cage d'escalier, et s'est rapidement étendu aux étages, l'escalier s'est d'ailleurs effondré entre le 5ème et le 6ème niveau, ce qui a compliqué le travail des pompiers. Ils étaient une centaine à intervenir au plus fort de l'incendie.

La victime est "probablement" morte asphyxié

Une dizaine de personnes ont été évacuées. Un homme âgé d'une trentaine d'années a été retrouvé dans un chambre de bonne au 6ème étage. Il était en arrêt cardio-respiratoire, et n'a pas pu être réanimé malgré un massage cardiaque. Il a été "probablement asphyxié en ouvrant sa porte" et en inhalant la fumée, précise Valérian Fuet, de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

L'incendie, qui a mobilisé quelque cinquante engins, est désormais "maîtrisé" samedi à 10 heures, mais les opérations de secours étaient toujours en cours samedi matin, notamment pour s'assurer que personne d'autre n'est resté bloqué dans des appartements. Une enquête du laboratoire central de la préfecture de police est en cours.