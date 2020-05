Paris : un homme qui transportait des armes dans le métro est en garde à vue

Un homme qui transportait des armes dans un gros sac a été interpellé mercredi dans le métro parisien. Il est en garde à vue, indique une source proche du dossier.

L'homme qui se présente comme un sans-abri, portait des traces de coups sur le corps quand il a été arrêté.

Vers 18h00, mercredi, des policiers de la brigade des réseaux franciliens qui patrouillent dans la station de métro Lamarck-Caulaincourt repèrent cet homme avec un gros sac. Ils aperçoivent une crosse de fusil qui dépasse.

A l'intérieur du sac, les policiers trouvent un fusil de chasse en pièces détachées, un autre avec six chargeurs dégarnis et rouillés, 143 cartouches de 9 mm, deux chargeurs de 22 long rifle, 100 cartouches de calibre 22 LR, une lunette de visée de précision et un silencieux.

Une enquête a été ouverte.