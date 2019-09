Paris : un homme retrouvé mort poignardé chez lui

L'homme a été retrouvé dans son appartement, allongé au sol et présentant une trace de coup de couteau à la poitrine.

Paris, France

Un homme a été retrouvé mort samedi soir dans son appartement du 19e arrondissement de Paris. Selon une source policière, c'est un ami de la victime qui - inquiet de ne pas avoir de nouvelles et disposant des clefs - s'est rendu chez lui. Sur place, il a trouvé le corps de son ami entièrement nu et allongé au sol dans la chambre. Il présentait une trace de coup de couteau à la poitrine et de multiples lacérations.

Il pourrait s'agir d'un homicide

Une fois sur place, les secours ont pu examiner la victime. Selon eux, l'homme de 56 ans est probablement décédé dans la journée. La police, elle, n'a remarqué aucune trace de sang, aucun désordre dans l'appartement et aucun couteau à proximité du corps.

Les premiers éléments de l'enquête laissent penser qu'il s'agit d'un homicide volontaire. La brigade criminelle est saisie de l'enquête. Quant au témoin et ami de la victime - choqué - il a été pris en charge.