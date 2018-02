Paris, France

La police recherche un homme qui a été repéré depuis 8h ce mardi matin devant plusieurs établissements scolaires de l'Est parisien. Son comportement a semblé suspect à des responsables d'établissements scolaires. Ce sont eux qui ont donné l'alerte. Dans un communiqué, la préfecture de police précise que la police est mobilisée pour retrouver la trace de cet homme. Elle souhaite l'interpeller pour élucider les motifs de sa présence et de son attitude.

Une élève de seconde du lycée Maurice Ravel dit avoir croisé cet homme

Une élève de 15 ans, en seconde au lycée Maurice Ravel dans le 20e arrondissement de Paris, a assuré à l'AFP (Agence France Presse) avoir croisé ce mardi matin "un homme à l'attitude étrange". Il avait, dit-elle, une vingtaine d'années maximum et il cherchait, selon elle, à s'infiltrer dans l'école. Cette jeune fille et une amie ont remarqué que le jeune homme "boitait beaucoup" et qu'il portait un bracelet d'hôpital. Ce dernier, ont-elles indiqué, avait affirmé venir d'une école d'ingénieurs de l'Est parisien et s'être fait tirer dessus la veille.

Vigilance et confinement dans les lycées

L'affaire est prise très au sérieux. Le recteur de l'académie de Paris "a diffusé des consignes de vigilance aux entrées et aux abords des établissements" et "les services de la préfecture de police sont également mobilisés à proximité des établissements", indique le communiqué de la préfecture de police.

Aucune consigne de confinement général n'a pour l'instant été donnée.

Le chef d'établissement du lycée Maurice Ravel a toutefois décidé de confiner les élèves dans la matinée. Les entrées et sorties ont été interdites jusqu'en début d'après-midi.