Paris : un immeuble en feu rue du Temple, 9 blessés

Un incendie s'est déclaré au pied d'un immeuble de la rue du Temple dans le centre de Paris, ce vendredi matin. 9 personnes dont un pompier ont été légèrement blessées. Une centaine de pompiers luttent actuellement contre les flammes.

Les flammes sont parties vers 8 heures de l'arrière d'une boutique au rez-de-chaussée au 167, rue du Temple, dans le troisième arrondissement. Elles ont fait exploser une verrière et se sont rapidement propagées à tous les étages supérieurs, jusqu'à la toiture. Les matériaux isolants et les portes blindées compliquent le travail des 100 pompiers engagés à 11h30. Ils ont sauvé des flammes une personne âgée et évacué 8 autres occupants, "en urgence relative", dont un enfant. Un pompier a été légèrement blessé au visage.