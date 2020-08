Paris : un incendie à l'hôpital Saint-Antoine, dans un bâtiment qui loge du personnel

Un incendie s'est déclaré ce mercredi soir dans un bâtiment de l'hôpital Saint-Antoine dans le 12e arrondissement de Paris, ont indiqué les pompiers de Paris sur Twitter. Le feu a démarré peu après 21h30 sur la toiture d'un bâtiment d'habitation pour le personnel hospitalier.

L'incendie n'a eu aucun impact sur l'activité de l'hôpital, ni sur l'accueil des patients puisque "l'immeuble en question n'accueille pas de malades", ont précisé les soldats du feu. Une centaine de pompiers ont été mobilisés et le feu était circonscrit en fin de soirée. Un blessé léger est à déplorer.

Les habitants de l'immeuble ont tous été évacués et sont pris en charge par l'hôpital et la mairie d'arrondissement pour un relogement. Les causes de l'incendie sont, pour l'instant, inconnues.