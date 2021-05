Paris : un incendie dans le 18eme arrondissement fait 10 blessés légers

Les pompiers ont été appelés vers 9h00 dimanche pour un incendie dans un immeuble de la rue Nobel, dans le 18e arrondissement de Paris. Le feu a été maitrisé mais les pompiers étaient toujours sur place à la mi-journée pour procéder à la reconnaissance des lieux. Neuf personnes ont été blessées, légèrement intoxiquées par les fumées.

Le feu s'est déclaré au rez-de-chaussée avant de se propager à toute la cage d'escalier et à certains appartements. Une soixantaine de pompiers et une vingtaine d'engins ont été envoyés sur place. Les soldats du feu ont procédé à près de 20 sauvetages et mises en sécurité au moyen d'échelles. Tous les habitants de l'immeuble ont été évacués. Certains devront être relogés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"La rapidité de l'intervention a permis d'éviter que le feu ne se propage aux immeubles à côté", s'est félicité un porte-parole des pompiers de Paris. A la mi-journée, les pompiers terminaient d'éteindre les dernières flammes. Le secteur Caulaincourt reste bouclé. Il est à éviter, si vous circulez en voiture.