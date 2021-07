VIDÉO | Paris : un incendie juste derrière l'hôtel de Matignon

Un incendie est en cours ce mardi matin dans le VIIe arrondissement de Paris, juste au bout des jardins de Matignon, résidence du Premier ministre. Il s'est déclaré dans les étages d'un immeuble en réfection de la cité de Varennes, d'après les pompiers de Paris, et s'est propagé à la toiture.

Les pompiers sont arrivés sur place un peu après 10h. L'immeuble est inoccupé d'après leurs premières vérifications. L'hôtel de Matignon, lui, n'est pas menacé par l'incendie.

"Evitez le secteur et n'encombrez pas inutilement les lignes d'urgences", demandent les secouristes sur leur compte Twitter. En effet, le panache de fumée s'élève assez haut et suscite la curiosité et l'inquiétude. "Riverains, soyez prudents", conseillent également les pompiers de Paris.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Plus d'informations à venir.