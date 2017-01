Paris : un jeune Britannique adepte du trainsurfing meurt dans le métro le soir du Nouvel An

Un jeune britannique de 17 ans est mort suite à un accident dans le métro à Paris le soir du 31 décembre 2016. Il faisait partie d'un groupe adepte du "trainsurfing", une pratique qui consiste à faire des figures acrobatiques en se servant du mobilier urbain.

Nye Frankie Newman est mort le soir du 31 décembre 2016 après un accident dans le métro parisien. Le jeune britannique était connu dans le milieu des adeptes du "trainsurfing" ou "parkour". Il faisait des acrobaties en se servant du mobilier urbain.

On ne sait pas encore précisément ce qui s'est passé, ce soir-là, dans le métro parisien.

"Le 31 décembre 2016, à 23h20, le conducteur de la rame sur la ligne 6, à quai, à Daumesnil, est interpellé par un jeune qui lui dit qu'une des personnes de son groupe est blessée à la tête et a besoin de secours", indique la RATP. Le SAMU et les pompiers prennent en charge le jeune homme sur le quai et le transporte à l'hôpital vers minuit. Il ne survivra pas à ses blessures.

Des témoins indiquent que le jeune britannique se trouvait entre deux voitures de la rame. L'accident pourrait avoir eu lieu dans le tunnel.

Selon la police "le jeune homme tentait de monter sur le toit du métro lorsqu'il est tombé".

Faux, répond l'un des membres de l'équipe de "parkour" à laquelle appartenait le britannique. Brewman affirme via Facebook "qu'il n'était pas en train de faire du trainsurfing contrairement à ce que de nombreuses personnes en ont conclu. Le groupe avait tout de même déjà été repéré début décembre 2016 sur la ligne 6. La RATP avait même porté plainte.

Une enquête de police est en cours pour déterminer les circonstances et les causes exactes de l'accident.