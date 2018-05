En deux jours, deux noyades ont eu lieu dans un canal du nord de Paris. Le premier corps se trouvait dimanche dans le canal Saint-Denis à Aubervilliers tout près du camp de migrants du Millénaire. Et ce mardi vers minuit et demi c'est un jeune Afghan qui est mort dans le canal Saint-Martin à Paris.

Paris, France

C'est la deuxième fois en 48 heures que les secours interviennent pour un homme mort par noyade dans un canal. Dimanche une personne a été découverte dans le canal Saint-Denis à Aubervilliers tout près du camp de migrants appelé Le Millénaire. Ce mardi, avant l'aube, c'est un jeune Afghan qui s'est noyé à Paris en voulant traverser le canal Saint-Martin à la nage.

Le jeune afghan, ivre, aurait sauté dans l'eau

Un jeune homme migrant, un afghan d'une vingtaine d'années, s'est noyé vers 0h35 ce mardi, à Paris, dans le canal Saint-Martin quai de Valmy tout près de la caserne Château-Landon. D'après le parquet, le jeune homme avait certainement trop bu.

On ne sait pas exactement dans quelles circonstances il est tombé à l'eau mais au bout de quelques mètres le jeune homme a coulé.

Un pompier en tenue a sauté à l'eau pour lui venir en aide. Les plongeurs des sapeurs-pompiers ont pris le relais. Ils l'ont ramené mais ils n'ont pas pu le réanimer. La mort a été constatée vers 1h15 du matin.

Les conditions de vie des migrants le long du canal laissaient présager ce drame" - France Terre d'asile

Pierre Henry, le directeur général de l'association France terre d'asile, a répondu à Isabelle Piroux de France Bleu Paris. Il estime que les conditions de vie des hommes migrants "le long d'un canal faisait craindre depuis plusieurs semaines le pire et le pire est arrivé". Pour lui, le fait que le jeune homme ait bu ne change rien. Il rappelle la découverte du premier corps dans le canal lundi et il précise "que depuis plusieurs jours les rumeurs les plus folles courent autour de ces camps... Chacun se demandait de qui il s'agissait".

Il ajoute que "depuis deux mois il demande aux autorités de prendre leurs responsabilités et de mettre à l'abri en toute dignité ces personnes".