Paris : Un local du restaurant le Petit Cambodge squatté par des associations écologistes

De l’extérieur, les fenêtres sont barricadées. Et en grosses lettres sur la devanture une inscription : "ce local est squatté pour lutter contre la gentrification", l'embourgeoisement des quartiers populaires. Depuis la mi-novembre, un groupe de militants, de divers associations, notamment écologistes, occupent ce local en travaux, avenue Claude Vellefaux, dans le Xème arrondissement, pourtant loué par les gérants du restaurant Le Petit Cambodge. A l’intérieur, des canapés, des fauteuils...l’espace est totalement réaménagé. Les militants souhaitent en faire un "centre social auto-géré et solidaire".

Une situation révoltante pour les gérants du Petit Cambodge, qui ont obtenu ce nouvel espace en décembre 2015, après les attentats terroristes qui ont touché leur restaurant rue Alibert. Ils ont appris l'occupation des lieux plus de 48h après l'intrusion, impossible donc de déloger les squatteurs. Sans réponse de la mairie à leurs courriers, ils ont porté plainte pour violation de domicile et demande l'expulsion immédiate des squatteurs.

Après trois ans de travaux et un million d'euros investi, les gérants espéraient ouvrir dans ce local un nouveau restaurant prochainement. "Aujourd'hui c'est un local qui est indisponible, dans lequel on ne peut pas faire les finissions, explique Simon Octobre, directeur général. On a du matériel stocké en banlieue parisienne qu'on ne peut pas rapatrié. Tout est remis à demain." Le loyer de 5 000 euros mensuel court toujours et six salariés, formés pour venir travailler dans ce futur restaurant, sont dans l'incertitude.

Depuis la mi-novembre, les squatteurs occupent le local pour lutter contre la gentrification. © Radio France - Lise Roos-Weil

"C'est un peu révoltant de se dire que, alors que nous on est fermés et qu'on ne peut pas accueillir de clients, on a des gens qui organisent des apéros de quartier dans ce futur restaurant, lâche Simon Octobre. C'est une forme d'injustice. Donc quand ces gens dénoncent d'autres injustices, c'est à double tranchant."

Les militants dénonce une énième activité marchande dans le quartier

Les militants n'ont pas souhaité répondre à nos quartiers. Dans leurs communiqués, ils dénoncent un lieu inoccupé depuis cinq ans, qui devrait servir à la solidarité plutôt qu’à une nouvelle activité marchande. Ils veulent par ce geste lutter contre la gentrification et la spéculation immobilière, notamment dans le quartier de la Place Saint-Marthe, dans le Xème arrondissement.

Le gérant du Petit Cambodge l’assure : ce ne sont pas ces associations et leurs valeurs qui sont visées par cette assignation en justice mais la méthode employée. L'audience au tribunal judiciaire de Paris se tient ce vendredi 18 décembre.