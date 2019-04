Paris : un lycéen retrouvé pendu au lycée Janson de Sailly

Un drame au lycée de Janson de Sailly, à Paris. Un lycéen a été retrouvé pendu dans sa chambre par un camarade dimanche soir. Une cellule d'écoute et de suivi a été installée à l’infirmerie du lycée par la direction.

Paris, France

C'est un camarade de l'internat du prestigieux lycée public Janson de Sailly, dans le XVIe arrondissement de Paris, qui a découvert le corps dimanche soir à 21h45. Un lycéen originaire de Taiwan retrouvé pendu dans sa chambre.

Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet de Paris et confiée au commissariat du XVIe.

Dans un communiqué, le rectorat de Paris fait part " de sa vive émotion et adresse adresse un message de sympathie et de condoléances à toute la communauté éducative, ses professeurs et ses camarades, ainsi qu’à la famille de l’élève résidant loin de Paris à l’étranger."

Une cellule d’écoute et de suivi a été installée à l’infirmerie du lycée par la direction.