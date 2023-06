Paris : un ouvrier meurt percuté par un engin de chantier

"Face à ce drame, la Ville de Paris se tiendra aux côtés des proches et de la famille de la victime pour leur apporter aide et assistance", annonce la municipalité, dans un communiqué, ce vendredi soir. Plus tôt dans la journée, un employé d'une société prestataire de la commune a été mortellement blessé dans un accident sur un chantier.

Le drame a eu lieu "sur l'emprise de chantier située rive droite, à proximité de l'institut médico-légal, en contrebas du square Tournaire", dans le 12e arrondissement. La victime a été percutée par un engin qui réalisait une marche-arrière. "En dépit de l'intervention rapide des secours qui ont prodigué des soins de réanimation sur place, le salarié accidenté est décédé", explique la ville.

Les travaux débutés en 2021 près de la gare parisienne homonyme visent à construire un immense bassin de stockage des eaux usées, d'une capacité d'environ 50.000 m3, afin d'éviter leur déversement dans la Seine. L'objectif de la mairie est de dépolluer le fleuve avant 2024 pour y organiser des épreuves des JO puis des espaces de baignade.