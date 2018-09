Paris, France

L'histoire se termine bien. Elle aurait pu avoir des conséquences dramatiques, si le petit garçon de cinq ans, n'avait pas connu le numéro des pompiers.

Nous sommes le 6 juillet dernier. La maman de l'enfant vient de s'écrouler devant lui. Sans perdre son sang froid, l'enfant compose le 18 et explique au pompier en ligne, ce qui vient de se produire : " Allô, ma maman vient de tomber parce qu'elle ne se sent pas bien". Surprise à l'autre bout du fil, le caporal-chef Jessie Moyon entre en dialogue avec l'enfant.

Le dialogue entre le petit garçon et le pompier Copier

Un sang-froid impressionnant pour un enfant de 5 ans

Le petit garçon est tellement lucide et précis, qu'il parvient à donner toutes les informations au pompier en ligne, aussi bien son adresse que l'état de santé de sa mère : "Elle a crié ta maman ? Non, elle a pas crié. Elle s'est relevée deux fois et elle est tombée". Le pompier rassure l'enfant "Ne t'inquiète pas, les pompiers sont en route".

Le petit garçon, suivant les conseils du pompier, s'en va frapper chez les voisins. Personne n'est là. Finalement, il descend dans la rue, pile quand le camion des pompiers arrive. Le malaise n'était pas grave mais l'histoire prouve l'importance de connaitre les numéros d'urgence, dès le plus jeune âge.