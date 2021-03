Paris : un policier abat un homme qui l'avait agressé avec un couteau

Un policier a tué par balles un homme ce dimanche matin à Paris, dans le XVIIIe arrondissement. L'individu avait au préalable agressé le policier avec une arme blanche. La Police des polices est saisie. On ignore les causes de l'agression.

Un policier a abattu par balles ce dimanche en fin de matinée un homme qui l'avait agressé avec une arme blanche. Les faits se sont déroulés ce dimanche vers 11h, à l'angle des rues Boinod, Championnet et Poissonniers, dans le XVIIIe arrondissement de Paris, a appris franceinfo de source policière. Une enquête est évidemment ouverte. "Les circonstances exactes des faits sont à préciser, une enquête est ouverte, les investigations sont confiées à l'IGPN", a indiqué à l'AFP le parquet de Paris.

Les motifs de l'agression inconnus

Selon les premiers éléments recueillis, un policier VTTiste gardait les vélos de ses collègues en cours d'une intervention sur un différend familial. Il a été pris à partie par un individu qui l'a finalement menacé avec une arme blanche. L'individu a pris la fuite quand le policier a sorti sa matraque. Mais alors qu'il était poursuivi par le policier, l'individu s'est retourné et a tenté de lui donner des coups de couteau. Le policier a sorti son arme et a tiré. L'individu est décédé. La Police des polices a été saisie. On ignore les motifs de l'agression. Selon une source policière à franceinfo, aucun propos terroriste ou religieux n'a été prononcé.