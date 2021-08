Un policier du XVIIe arrondissement de Paris a été grièvement blessé lors d'une course-poursuite mardi. Ce mercredi soir, il était toujours entre la vie et la mort.

Paris : un policier entre la vie et la mort après une course-poursuite

Un policier d'arrondissement du XVIIe est entre la vie et la mort apprend France Bleu Paris de source policière ce jeudi. Il a lourdement chuté au sol lors d'une course poursuite autour de la place du Maréchal Juin, mardi 3 août vers 10h50. Son équipage contrôlait un camion de dépannage quand le conducteur a abandonné son véhicule et pris la fuite. Le groupe de policiers d'arrondissement l'ont poursuivi jusque dans les couloirs du métro Pereire quand l'agent a chuté dans les escaliers, se blessant grièvement.

Un peu plus loin, le fuyard a été interpellé par un policier de la BAC. L'agent blessé était lui transporté à l'hôpital. Ce jeudi matin, ce policier est dans un état stable, dans le coma, d'après le syndicat Alliance Police nationale, son pronostic vital toujours engagé.