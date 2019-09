Paris : une résidente d'un EHPAD évacuée en état d'urgence absolue après un incendie dans le XVIIe

Paris, France

C'est au sixième étage de cet Ehpad (Les Artistes de Batignolles) de la rue René Blum, dans le XVII arrondissement de Paris, que le feu est parti, dimanche 8 septembre un peu avant 20 heures. Six véhicules et une trentaine de pompiers ont été mobilisés, le feu a été maîtrisé et rapidement éteint. Une femme, très âgée comme l'ensemble des résidents, a été évacué en état "d'urgence absolue", selon les pompiers de Paris. L'incendie a démarré dans sa chambre, dans des circonstances qu'il reste à éclaircir. Elle a été évacuée par le personnel de l'établissement, avant l'intervention des pompiers. Elle était consciente, selon les secours.

Une trentaine de pompiers et six véhicules sont arrivés sur les lieux et ont rapidement maîtrisé les flammes, si bien que seuls deux autres logements ont été dégradés par les fumées, mais aucune personne ne devra être relogé ailleurs assure la direction de l'Ehpad. Deux résidents ont néanmoins été légèrement intoxiqués mais n'ont pas été évacués, un pompier devra lui passer par l'hôpital car il a souffert d'une brûlure pendant l'intervention.