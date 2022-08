Paris : Le Parquet fait appel après la relaxe d'un vendeur de crack

La consommation et le trafic de crack est très présent au nord-est parisien.

Un vendeur de crack du nord-est parisien, secteur particulièrement touché par le trafic et la consommation de cette drogue, a été relaxé ce lundi, au tribunal correctionnel de Paris. Il était jugé pour homicide involontaire après la mort de l'un de ses clients qui lui avait acheté du crack, décédé entre le 7 et le 9 juin 2021. Mais, le Parquet, contacté par France Bleu Paris, indique qu'il fait appel de ce jugement.

"Ce n'est pas moi qui lui a donné le produit qui a causé sa mort", s'est défendu l'accusé lors du procès. Âgé de 24 ans et né au Gabon, ce trafiquant de crack, un dérivé de la cocaïne, est en situation irrégulière en France. Aussi connu sous le nom de "Napolitano", le jeune homme a été relaxé pour homicide involontaire. Il a tout de même été condamné pour des faits de trafic de crack à une peine de 3 ans de prison ferme avec maintien en détention et à une interdiction définitive du territoire français. Il avait déjà été condamné pour trafic de stupéfiants, à plusieurs reprises.

Le lien de causalité n'est pas avéré

Le tribunal a justifié sa décision en expliquant que "le lien de causalité n'est pas établi" entre la transaction et la mort du consommateur de drogue. Le tribunal a également noté l'absence de rapport d'autopsie qui détermine la date et l'heure de la mort ainsi qu'une expertise qui compare le produit vendu et celui ingéré par la victime.

Une analyse toxicologique a révélé que le décès était consécutif à une intoxication à la cocaïne, ingéré dans les heures précédant la mort. L'enquête a permis de retracer une transaction dans le quartier de Stalingrad, lieu connu de vente et de consommation de crack à Paris, et de remonter jusqu'au jeune de 24 ans.

"Ce que je lui ai donné, ce n'est même pas la moitié d'un gramme. Même moi, j'ai fumé ce produit-là", s'est défendu l'accusé. L'avocat des parties civiles, maître Philippe Ohayon, a répondu : "Lorsqu'un dealer vend, il est responsable de tous les dommages directs que son produit a provoqué".

La sœur de la victime, présente au procès, a confié que son frère souffrait de dépression, de troubles bipolaires et d'un problème d'addiction aux stupéfiants. Selon elle, il n'avait pas d'intentions suicidaires. "Il s'avait très bien gérer la façon dont il consommait", a-t-elle affirmé à la barre. A l'annonce de la relaxe, elle n'a cependant pas pu contenir sa colère. Elle a dû être évacué de la salle par les policiers présents.

Le complice et colocataire du trafiquant, a également été condamné à 18 mois de prison ferme.