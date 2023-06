Paris : une cycliste gravement blessée dans un accident avec un poids-lourd, le conducteur tente de s'enfuir

Une cycliste a été gravement blessée dans un accident avec un poids lourd ce mardi en début d'après-midi dans le XIVème arrondissement de Paris, avenue du général Leclerc, indiquent les pompiers à France Bleu Paris. Cette femme, dont on ignore l'âge, a été prise en charge par les secours en urgence absolue, puis évacuée par le Samu. Selon le parquet de Paris, elle est désormais à l'hôpital Georges Pompidou.

Tentative de fuite

Le conducteur du poids lourd a tenté de prendre la fuite, selon des sources policières, avant d'être rattrapé par des agents. Le parquet de Paris indique que le conducteur du poids lourd est en garde à vue. Une enquête a été ouverte et confiée au Service de Traitement Judiciaire des Accidents. On ignore pour l'heure les circonstances précises de cet accident, survenu sur la rue qui relie la place Denfert-Rochereau à la porte d'Alésia au sud, sur laquelle une bande cyclable est présente dans un sens, et un couloir de bus ouvert au vélo dans l'autre.