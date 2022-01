Paris : une enquête a été ouverte après l'agression de journalistes de l'AFP au cours d'une manifestation

Une enquête pour "violences volontaires aggravées" et pour "menaces" et "entrave à l'exercice d'une liberté" a été ouverte après l'agression le 15 janvier 2022 d'une équipe de journalistes de l'AFP. Ces journalistes couvraient un rassemblement anti-pass vaccinal. L'enquête a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance aux personnes.

Des agresseurs identifiés comme étant d'extrême droite

Au cours de cette manifestation organisée par le mouvement des Patriotes de Florian Philippot, deux journalistes reporter d'images de l'Agence France-Presse et leurs deux gardes de sécurité avaient été violemment pris à partie par un groupe d'une cinquantaine de personnes. Ces personnes avaient été identifiées comme d'extrême droite.

Selon les journalistes, ces personnes ont tenté de s'en prendre à la vidéaste de l'AFP, répondant à l'appel d'un individu cagoulé avec un mégaphone.

Les agents de protection se sont interposés, mais ont été frappés à coups de matraque.

L'équipe a été menacée de mort et l'un des agents de sécurité a reçu une bouteille sur la tête qui l'a blessé au crâne.

Y aurait-il une banalisation des agressions contre les journalistes ?

L'AFP a déposé plainte pour "violences volontaires en réunion", "menaces de mort" et "entrave à la liberté d'expression". "L'AFP dénonce la banalisation des agressions, verbales et maintenant physiques, contre ses équipes et s'inquiète du nouveau degré de violence atteint", avait affirmé dimanche le PDG de l'agence, Fabrice Fries.

Il s'agit de la deuxième agression d'une équipe de l'AFP en train de couvrir des manifestations contre le pass sanitaire en l'espace de quelques mois.

En juillet 2021, deux Journalistes avaient reçu crachats et injures lors d'une précédente manifestation organisée par Florian Philippot.

Le responsable du groupuscule d'ultradroite les Zouaves Paris, Marc de Cacqueray-Valmenier, a été incarcéré jeudi soir après sa participation à cette manifestation alors qu'il était sous contrôle judiciaire. Vendredi, il a été condamné à un an de prison ferme.