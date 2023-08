Paris : une enquête interne ouverte à la RATP après une suspicion de faux contrôles dans un bus

L'information vient, à l'origine, d'une journaliste suisse en visite à Paris. Selon son récit dans Le Parisien, cinq personnes sont montées dans le bus de la ligne 72 à Paris, qui relie le Parc de Saint-Cloud à la gare de Lyon. Une fois à bord, ils ont effectué plusieurs contrôles auprès des passagers. Des contrôles qui interpellent la journaliste. Elle déclare notamment à nos confrères : "Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un terminal de paiement ni des reçus de PV pour les touristes" et assure qu'un des agents n'a pas montré sa carte RATP alors qu'un voyageur le lui a demandé.

ⓘ Publicité

Contactée, la RATP confirme que le 9 août 2023, date des contrôles suspects, une équipe de contrôleurs effectuait bien "des opérations de contrôle sur la ligne 72". Durant ces opérations, "plusieurs verbalisations ont eu lieu, dont un PV à 13h31 entre les arrêts Radio France - Pont de Grenelle et Pont de Iéna d'un montant de 85 euros".

La RATP assure n'avoir reçu aucune plainte d'usager dans ce dossier et ajoute que "l'enquête interne suit son cours". L'entreprise rappelle enfin que les équipes de contrôle chargées de lutter contre la fraude sont "composées d'au moins trois agents en tenue RATP ou en civil et sont équipées d'un TPIV (terminal de paiement et de contrôle)" et que le contrôleur est "dans l'obligation de présenter sa carte d'assermentation lorsqu'un voyageur lui demande".