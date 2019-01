Paris : une fausse "banquière" vole une femme de 97 ans

Une dame âgée de 97 ans s'est faite dérober plus de 100.000 euros en bijoux vendredi dans le VIIe arrondissement de Paris. Une femme s'est fait passer par sa fille au téléphone, lui expliquant qu'elle avait des difficultés financières et qu'une "banquière" allait passer chercher l'argent.

Paris, France

Une femme âgée de 97 ans, habitant dans le VIIe arrondissement de Paris s'est fait escroquer par une fausse "banquière. La vieille dame a reçu vendredi après-midi un appel téléphonique d'une femme qui s'est faite passer pour sa fille, et prétendant avoir des difficultés financières. Elle lui a expliqué qu'une banquière allait venir pour récupérer la somme convenue.

La fausse "banquière" s'est présentée chez la vieille dame et en a profité pour lui voler une bague en diamant d'une valeur de 80.000 euros et une montre d'une valeur de 25.000 euros, plus quelques centaines d'euros en liquide. La femme de 97 ans n'a pas été blessée.