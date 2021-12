Paris : une femme sera jugée aux assises pour l'incendie meurtrier en 2019 dans le 16e arrondissement

Le parquet de Paris a requis le renvoi devant les assises d'une femme soupçonnée d'avoir volontairement déclenché un incendie dans un immeuble de la rue Erlanger dans le 16e arrondissement de Paris, a appris l'AFP de source proche du dossier, confirmée par le ministère public. Dans la nuit du 4 au 5 février, dix personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées durant cette nuit cauchemardesque. C'est l'incendie le plus meurtrier dans la capitale depuis 2005.

Une "personnalité borderline" mais les experts estiment que son discernement n'a pas été aboli

Essia B. qui est aujourd'hui âgée de 43 ans, habitait dans cet immeuble. Elle avait été interpellée ivre peu après le départ de feu. Elle était sortie, quelques jours avant le drame, d'un séjour de deux semaines en hôpital psychiatrique. C'était le treizième en dix ans. Après plusieurs expertises, les magistrats considèrent qu'elle est pénalement responsable des faits. Selon des éléments du réquisitoire définitif dont a eu connaissance l'AFP, les experts ont conclu "à un diagnostic de personnalité borderline". Concernant les faits, "tous les experts ont exclu un comportement induit par des hallucinations ou une activité délirante", mais ont considéré qu'ils peuvent être "rattachés à l'impulsivité, à l'intolérance aux frustrations et à l'effet de l'alcool consommé par Essia B.", et estiment que ses troubles de la personnalité ont "altéré", et non aboli, son discernement.

Ainsi, le ministère public demande à ce qu'elle soit jugée pour "destruction par incendie ayant entraîné des blessures" pour 47 personnes et "la mort" pour 10 personnes. La suspecte a été mise en cause dans trois autres procédures mais sans jamais être condamnée.

Toi qui aimes les flammes, ça va te faire tout drôle quand ça va exploser

La nuit de l'incendie, un voisin avait appelé la police juste après minuit pour se plaindre du bruit causé par cette femme. Cet homme, par ailleurs pompier, l'avait ensuite recroisée dans le hall après le départ des forces de l'ordre. Il a raconté aux enquêteurs qu'elle lui avait alors lancé : "Regarde-moi droit dans les yeux. Toi qui aimes les flammes, ça va te faire tout drôle quand ça va exploser". À peine une demi-heure plus tard, une autre habitante de l'immeuble avait alerté les pompiers d'un départ de feu dans l'immeuble. Au même moment, Essia B. a été arrêtée dans rue voisine. Elle était en état d'ébriété et tentait de mettre le feu à une voiture.