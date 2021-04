Paris : une femme violemment poussée dans les escaliers d'un métro, la police ouvre une enquête

La vidéo fait beaucoup d'elle ce samedi sur Twitter. Une femme est violemment poussée dans les escaliers d'un métro par un homme avec qui elle aurait eu un différend. La femme parvient à s'accrocher à la rampe pour éviter de tomber. La ministre déléguée à la Citoyenneté, Marlène Schiappa dénonce ce samedi matin des "faits inadmissibles" dans un tweet.

Une enquête ouverte

"J’ai signalé les faits inadmissibles relayés par cette vidéo, harcèlement de rue + agression physique révoltante, à la préfecture de police pour que l’auteur soit identifié et interpellé. Tout mon soutien à la victime", écrit la ministre. Dans une autre vidéo un peu plus longue, on y voit cette femme donc s'adresser à cet homme. Elle est visiblement furieuse après lui. Au point de jeter un téléphone par terre. Dans cette vidéo, elle s'avance vers lui et le tape sur le bras. Lui se retourne vers elle, et la pousse dans les escaliers.

La préfecture de police de Paris saisie, affirme qu'une enquête a été ouverte. Elle a été confiée au commissariat local en l'occurrence celui du 18e arrondissement. La préfecture de police invite la victime à déposer plainte.