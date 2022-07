Un homme a été tué et quatre autres personnes blessées lors d'une fusillade lundi soir dans un bar à chicha du 11e arrondissement de Paris. Un suspect a été arrêté.

Paris : une fusillade fait un mort et quatre blessés dans le 11e arrondissement

Une fusillade a éclaté lundi soir dans le 11e arrondissement de Paris. Un homme a été tué et quatre autre personnes plus légèrement blessées. Un suspect a été interpellé. Il est en garde à vue ce mardi matin, indique le parquet de Paris. Un autre suspect, qui est pris la fuite, est toujours recherché par la police.

Il est aux alentours de 21h30 ce lundi soir quand deux hommes descendent d'un véhicule et tirent sur deux personnes attablés à la terrasse d'un bar à chicha de la rue Popincourt. L'hypothèse d'un règlement de compte est privilégiée par la police. Une enquête pour "homicide volontaire" et "tentative d'homicide volontaire" a été ouverte par le parquet et confiée au deuxième district de la police judiciaire.

Une cellule d’urgence médico-psychologique est par ailleurs mise en place mardi et mercredi, annonce la mairie du 11e arrondissement de Paris. La cellule d'urgence a été installée en salle des fêtes de la mairie. Elle est ouverte de 10 heures à 17 heures.