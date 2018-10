Paris : une locataire qui sous-louait illégalement par Airbnb lourdement condamnée

Par Jocelyne Jean, France Bleu Paris et France Bleu

C'est une première. La locataire devra intégralement rembourser les sommes perçues pour des sous-locations illégales Airbnb entre 2011 et 2018 rue de la Fontaine du But dans le XVIIIe arrondissement de Paris. Elle gagnait l'équivalent de trois fois son loyer. Soit plus de 46.000 euros sur sept ans.