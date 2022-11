Paris : une marche blanche en hommage à Lola aura lieu le 16 novembre

Un peu plus d'un mois après la mort de Lola , un hommage lui sera rendu mercredi 16 novembre à Paris. Une marche blanche sera organisée en mémoire de l'adolescente, ont indiqué jeudi ses parents, qui demandent qu'elle se déroule "dans la sérénité et le calme, loin des agitations politiques et médiatiques".

Les circonstances tragiques de la mort de la collégienne de 12 ans, dont le corps a été retrouvé le 14 octobre dans une malle, ont suscité une vive émotion dans le quartier et dans tout le pays . "Cette nouvelle manifestation de soutien est une aide précieuse pour surmonter notre épreuve si douloureuse", déclarent-ils dans leur communiqué.

La marche partira à 16h00 d'un square sur l'allée Darius-Milhaud, pour se terminer devant la mairie du 19e arrondissement où vivaient la fillette et sa famille avant le drame. Mais "dans le prolongement de ce que nous avons toujours exprimé nous demandons que celles et ceux qui viendront apporter leur soutien le fasse à titre personnel, sans écharpe officielle ni signe particulier d'appartenance à un organisme politique quel qu'il soit", ajoutent-ils.

La présence en France de la suspecte, Dahbia B. , Algérienne sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), a suscité de virulentes critiques à droite et à l'extrême droite, le gouvernement fustigeant "l'indécence" de cette "récupération politique". La famille a demandé à plusieurs reprises que "cesse instamment" toute utilisation "du nom et de l'image de leur enfant à des fins politiques".

À l'occasion de cette marche blanche, les parents demandent aussi "expressément aux médias ou aux particuliers de garder la distance nécessaire pour que cet hommage soit digne". Ils indiquent qu'ils ne répondront à aucune demande d'interview et appellent à ne pas importuner les enfants qui seront présents.