Paris : une patiente porte plainte après un viol à l'hôpital Cochin

Une femme victime d'un viol à l'hôpital Cochin à Paris fin octobre par un autre patient de l'établissement a porté plainte contre X mercredi pour "mise en danger de la vie d'autrui", a appris jeudi France Info auprès de son avocat, confirmant une information du Parisien et RMC.

La patiente, âgée de 34 ans, a été admise aux urgences dans la nuit du 27 au 28 octobre pour un traumatisme crânien suite à une chute. Alors qu'elle est endormie dans un lit dans l'attente de voir un médecin, elle est réveillée par une douleur au ventre. Un homme est en train de la violer avec ses doigts. Elle crie. Le suspect prend la fuite après lui avoir volé sa carte bancaire.

La vidéosurveillance des urgences et le témoignage d'un infirmier permettent aux policiers de la BAC d'interpeller le suspect plus tard dans la nuit car il a effectué un achat dans une épicerie avec la carte bleue de la plaignante.

Le suspect dit avoir 22 ans et être de nationalité jordanienne. Jamais condamné mais défavorablement connu de la police, il est enregistré sous plusieurs identités et se trouve sous le coup de deux obligations de quitter le territoire. Il a été mis en examen et incarcéré. Une information judiciaire pour "viol commis par une personne sous l'emprise de stupéfiants, vol et escroquerie" a été ouverte par le parque de Paris.

"Ma cliente a un traumatisme, car ces faits criminels ont eu lieu dans un hôpital public", indique à France Info maître Alexandre Lobry. "Dans un hôpital on se sent en sécurité, on est soignés".(...) S'il y a eu des manquements, qui sont les responsables ?", s'interroge l'avocat.

L'AP-HP a indiqué à l'AFP "confirmer l'agression d'une patiente par un patient dans la nuit du 27 au 28 octobre 2022 dans les locaux du service d'accueil des urgences de l'hôpital Cochin-Port Royal mais ne commente pas une enquête en cours".