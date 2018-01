Paris, France

Il était environ 11h30 ce vendredi lorsque la brigade fluviale a constaté la disparition de l'une de ses plongeuses. La policière effectuait un exercice d'entraînement commun avec les pompiers, dans la Seine, près de la cathédrale Notre-Dame, lorsqu'elle n'est pas remontée. Les recherches ont été aussitôt déclenchées avec un hélicoptère, un drone, et une caméra thermique, avec les forces de l'odre, les pompiers de Paris et la brigade fluviale. Un périmètre de sécurité a été déployé dans le secteur de Notre-Dame et tout le quartier a été bouclé.

La Seine en début de crue

Le niveau du fleuve est en train de monter depuis plusieurs jours, en raison des fortes précipitations. Le niveau de la Seine avoisine les 3m20 au pont d'Austerlitz, au lieu de 2m habituellement. Le courant y est également plus fort que la normale, et les eaux plus troubles.

Le secteur de recherche est bouclé par les forces de l'ordre © Radio France - Pierre Collas