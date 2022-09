Paris : une vaste opération de police anti-crack ordonnée par le préfet

Les consommateurs de crack sont installés depuis plus d'un an dans ce square près de La Villette.

Le nouveau préfet de police de Paris Laurent Nuñez a ordonné une vaste opération de police anti-crack dans le square Forceval, dans le 19 arrondissement, près de la place Auguste-Baron. Depuis un an, près de 150 consommateurs de crack s'étaient regroupés dans ce square proche de la Porte de la Villette, sous des tentes ou des abris de fortune. 450 policiers, dont des agents des services de lutte contre l'immigration irrégulière et des CRS, étaient mobilisés ce mardi midi.

"Depuis mon arrivée, et singulièrement depuis le 4 août, j'ai souhaité accentuer le volet répressif sur ce lieu", a déclaré Laurent Nuñez lors de l'intervention dans le square. "Une quinzaine d'infractions de droit commun" ont été relevées, selon un bilan provisoire donné par le préfet, et "un certain nombre de personnes vont être placées en garde à vue".

Depuis un an, les consommateurs de crack avaient été déplacés dans ce square, pour soulager les riverains du 18e arrondissement autour du jardin d'Eole, mais la zone autour de La Villette s'est rapidement dégradée, devenant un lieu de deal et de consommation à ciel ouvert. "Il s'agit d'abord d'occuper l'espace public. Je déploie ici en moyenne tous les jours, entre le square et la place Stalingrad, mais aussi Pantin et Aubervilliers, 200 policiers", a affirmé Laurent Nuñez.

Un nouveau plan global anti-crack présenté en septembre

Lors de sa prise de fonctions, le 21 juillet 2022, Laurent Nuñez avait reçu comme consigne du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, de régler "d'ici un an" la "situation dramatique" du crack à Paris. "Ce type d'opération a vocation à se poursuivre, dans la durée", a déclaré le préfet de police ce mardi. "Je ne peux pas laisser dire que nous laissons complètement à l'abandon ce quartier, c'est complètement faux."

Des riverains ont interpellé le préfet à la sortie du square, pour dénoncer le regroupement des consommateurs de crack dans le quartier : il a promis de les recevoir prochainement. Un nouveau plan global de lutte contre le crack doit être présenté en septembre.