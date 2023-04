Paris : une vente aux enchère pour lutter contre le trafic de stupéfiants

C'est une vente aux enchères pas comme les autres qui a lieu ce mercredi au Palais de Justice de l'île de la cité à Paris : 277 lots d'objets divers et variés, uniquement issus du trafic de stupéfiants. Des véhicules - voitures, scooters, trottinettes ou autres bolides ; du mobilier, de la maroquinerie mais aussi de l'électroménager et des bijoux... Tous confisqués dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue. Les objets -en dehors des véhicules - seront exposés toute la matinée dans l'enceinte du Palais de Justice, puis mis aux enchères à partir de 13h30. Et il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses : des maillots de bain à 30 euros aux montres à 3 000, en passant par le four à pain ou la collection d'anciens francs. Attention, certains véhicules seront vendus sans contrôle technique, sans clef et sans certificat d'immatriculation. L'unique "ensemble routier", qui comprend un tracteur et un semi-remorque, est quant à lui réservé aux professionnel de l'automobile et à retirer sur porte-engin.

Comme l'impose la législation française, tous les fonds seront reversés à la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Mais au delà de l'aspect lucratif, cet évènement est un moyen pour l'AGRASC, l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués de faire connaître son action.