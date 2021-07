Paris : une voiture percute une terrasse du 17ème arrondissement et fait un mort et au moins deux blessés

Un drame s'est produit dans le 17ème arrondissement de Paris, ce jeudi 29 juillet peu avant 23 heures. Une voiture a violemment percuté la terrasse d'un bar à l'angle de la rue Guy Môquet et de la rue Sauffroy. Une femme qui se trouvait en terrasse est morte et au moins deux personnes sont blessées, dont une grièvement. Il s'agirait d'un accident, et non d'un acte volontaire, selon les premières constatations de la police, qui était massivement mobilisée dans le quartier. Le conducteur du véhicule en cause semble avoir perdu le contrôle et fait un tonneau avant de percuter la porte du Bar aux Sports. Le chauffeur est parti en courant et un autre passager de la voiture a été évacué à l'hôpital Beaujon en urgence absolue. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour homicide et blessures involontaires aggravées.

Le préfet de police, Didier Lallement, s'est rendu sur place. "Il semble à ce stade, et c'est ça qui est le plus important, que ce soit accidentel même si l'accident est spectaculaire. Malheureusement nous avons pu constater qu'une personne était décédée et au moins deux autres sont blessées."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le maire du 17ème arrondissement, Geoffroy Boulard, était lui aussi sur place dans la soirée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix