Parkings relais à Pau : pratiques, gratuits, mais toujours vides

Seule une dizaine de voiture peuple le parking relais Catherine Bourbon, en bordure de la ville de Pau. Jeanne s'en étonne, tant elle apprécie le service proposé. "C'est vraiment pratique. On peut se garer facilement, on ne galère pas le matin, et puis le bus arrive ensuite tout proche de mon emploi. Je vais continuer avec ce système". Un avis partagé par Claude : "le parking est formidable, on y dépose sa voiture, il est tout proche des arrêts de bus, et ensuite en moins de dix minutes avec le Febus, on est en centre ville" se réjouit-il, enthousiaste. "Il faut juste que les barrières refonctionnent, en ce moment quand on présente carte de bus, la barrière ne se lève pas, il faut appeler un technicien. Sinon c'est sensationnel comme système". Pourquoi donc demeure-t-il vide, une situation commune aux deux autres parkings, celui des Stades du Hameau ou encore celui des Cliniques, proche du centre hospitalier ?

Annette, une autre utilisatrice, esquisse un début de réponse : "je trouve qu'il n'y a pas assez de communication sur le fait que le parking soit gratuit". Les trois nouveaux parking relais, mis en service le 1er juillet 2021, ne coûtent rien à ceux qui présentent un abonnement ou un ticket de bus de moins de 24h.

75 pourcent des déplacements de l'agglomération se font en voiture

Pour Nicolas Patriarche, maire de Lons et chargé des transports à l’agglomération de Pau, l'enjeu est de continuer à convaincre et faire connaître. "On sort d'une période où les gens prenaient beaucoup moins les transports en commun. On a eu jusqu'à -30 pourcent de fréquentation. Ces parkings relais ont été mis en service en pleine crise du Covid. Les habitudes n'ont pas changé. C'est une politique de longue haleine : 75 pourcent des déplacements de l'agglomération se font en voiture. Donc vous voyez que nous avons de la marge de progression. Nous travaillons sur une campagne de communication ciblé. Il faut tester !" enjoint-il.