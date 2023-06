Paron : important incendie dans un foyer de jeunes ce dimanche, une origine probablement volontaire

Il était un peu moins de midi ce dimanche 25 juin quand les pompiers de l'Yonne ont été appelés pour intervenir sur un incendie, à Paron, près de Sens. Le feu semble être parti de la chambre d'un foyer de jeunes relevant de l'ASE (Aide Sociale à l'Enfance) -et donc du département-, avant de se propager à d'autres pièces.

L'ensemble du foyer, soit 17 jeunes et 5 adultes, ont été évacués. Le bilan, après intervention des soldats du feu, ce sont 300 mètres carrés de toiture, 8 chambres, un bureau, une salle à manger et une cuisine partis en fumée. Il n'y a pas de blessés, fort heureusement. Tout porte à croire que c'est une jeune du foyer âgée de 16 ans qui est à l'origine de cet incendie. Elle était absente au moment de l'évacuation, et on l'a retrouvée dans le voisinage, elle s'était réfugiée chez un particulier.

Une jeune fille de 16 ans placée en garde à vue

Ce dimanche 25 juin au soir, elle est entendue par des enquêteurs au commissariat de Sens, où elle a été placée en garde à vue. On n'en sait pas plus sur ce qui l'a poussée à agir.

Le foyer relève a priori de la compétence du Conseil départemental, il pourrait y en avoir pour plusieurs centaines de milliers d'euros de travaux.