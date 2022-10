Parthenay : un habitant hospitalisé après un départ de feu dans son appartement

Un départ de feu s'est déclaré peu avant midi (11 h 46), ce dimanche 16 octobre 2022, dans un des appartements situé au deuxième étage de la résidence Les Tilleuls, sur l'avenue Félix-Lambert, à Parthenay dans les Deux-Sèvres. Exposé à un important dégagement de fumée, l'homme de 58 ans qui occupait l'appartement a été retrouvé endormi par les gendarmes qui l'ont extrait de son logement. Il a été immédiatement transporté vers le Centre hospitalier Nord-Deux-Sèvres (CHNDS) de Faye-l'Abbesse. Trois gendarmes ont également été intoxiqués par la fumée lors de l'intervention.

22 pompiers mobilisés

D'après les informations du service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres ( SDIS 79 ), des aliments oubliés sur le feu de la gazinière seraient à l'origine de l'incident. Au total, 22 sapeurs-pompiers sont intervenus pour éteindre l'incendie. La gendarmerie nationale, la police municipale, la municipalité, GRDF et Enedis étaient également présents sur les lieux. Seul cet appartement a été touché par les fumées. Une action de ventilation a été effectuée dans le logement et les partis communes et les voisins ont pu regagner leur habitation dans la foulée.