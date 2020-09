Parthenay : un homme frappe sa femme, tire deux coups de fusil et s'enfuit en voiture

Vers quatre heures du matin samedi 12 septembre, les gendarmes de Parthenay sont appelés pour un accident de la route. Une voiture a tapé une bordure de trottoir, et n'a plus de roue. Le conducteur, alcoolisé et sous l'emprise de stupéfiants, est rentré chez lui avant l'arrivée des forces de l'ordre. C'est sa femme qui leur explique ce qu'il s'est passé avant de retourner elle aussi à son domicile.

Une fois arrivée, son marri la frappe, la secoue, retourne la maison. Elle parvient à sortir alerter les gendarmes. A leur arrivée, l'homme sort également dans le jardin, armé d'un fusil et tire deux coups avant de retourner dans la maison et de s'enfuir avec une autre voiture. Dimanche 13 septembre, il était toujours recherché par les gendarmes.

Sa femme, qui présente des hématomes et des griffures au visage, a porté plainte contre lui. L'homme est déjà connu pour des faits de violence conjugale.