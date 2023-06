Parthenay : un jeune homme chute de 15 mètres du haut des remparts de la cité médiévale

Une chute de 15 mètres de haut. Dans la nuit de ce samedi 10 juin, un homme de 28 ans est tombé du haut des remparts de la cité médiévale de Parthenay. L'accident s'est produit dans la rue de la Citadelle. L'homme originaire de Parthenay et résidant à Châtillon-sur-Thouet s'était installé sur le muré, les jambes dans le vide, avec une dizaine d'amis pour manger des pizzas et admirer la vue après une soirée festive et alcoolisée.

ⓘ Publicité

La victime consciente après la chute

La végétation sous la muraille a permis d'amortir la chute du jeune homme. Trois de ses amis sont parvenus à le retrouver en contre-bas pour lui venir en aide. Les secours ont été alertés dans la foulée vers 3h du matin. Le SMUR de Faye-l'Abbesse et les pompiers du GRIMP sont intervenus sur place. À leur arrivée, la victime était consciente.

L'homme de 28 ans a été évacué au CHU de Poitiers pour soigner les nombreux traumatismes liés à la chute. D'après la gendarmerie de Parthenay, son pronostic vital n'est pas engagé.