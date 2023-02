Parti de Sarthe, un commando arrêté juste avant de "séquestrer" une famille de l'Indre

Ils ont été arrêtés dans leur élan ! Six hommes âgés de 16 à 34 ans ont été interpellés alors qu'ils allaient s'en prendre à une famille de l'Indre. Grâce à un renseignement, les gendarmes de la section de recherches d'Angers ont pu suivre leur plan avant qu'ils l'exécutent.

Suivis sans le savoir

Il fait nuit quand les six membres du commando se rejoignent quelque part en Sarthe vendredi 10 février. Ils prennent la route mais ne savent pas qu'ils sont suivis par les enquêteurs. Direction une commune de l'Indre, à 200 kilomètres de-là.

Habillés en noir, munis de cordes et cagoule sur la tête, les six hommes sont sur le point d'entrer dans le domicile d'une famille quand ils sont arrêtés dans leur élan. Selon l'enquête, ils voulaient "séquestrer" la famille du "lingoteur" : c'est le surnom donné à un père de famille de 37 ans.

Il est fondeur et bien connu dans la région puisqu'il partage ses créations sur les réseaux sociaux. Certaines pièces ont la forme de petits lingots d'or mais la ressemblance s'arrête là : ces objets sont en réalité fabriqués à partir de cuivre ou d'étain. Le "lingoteur" ne se doutait pas que ses créations pouvait faire de lui la cible d'un commando.

Le profil des membres du commando

Le plan a été commandité par des hommes d'Ille-et-Vilaine selon le parquet du Mans. Ils ont été aidé par "des délinquants sarthois et parisiens".

Sur ces six hommes, la moitié d'entre eux est inconnue de la justice. Les autres le sont déjà pour des faits d'extorsion, de vols avec violence, en réunion et même d'enlèvement et de séquestration. Les deux plus âgés sont sortis de prison en 2021 et 2022.

Présentés à un juge d'instruction

Après leur garde à vue, ces six jeunes sont présentés à un juge d'instruction. Une enquête pour "tentative d'extorsion en bande organisée avec arme" pourrait être ouverte. Selon le parquet du Mans, "la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité".