Participer à l’entretien du camping pour payer moins cher vos vacances d'été, ça vous tente ?

Vous préparez peut être vos vacances d'été, mais connaissez vous le camping associatif ? Depuis 80 ans, l'association le Groupement des Campeurs Universitaires (GCU) en propose 90 environ dans toute la France, comme dans les Hautes-Pyrénées du côté de Lau-Balagnas et à Arrens-Marsous dans les montagnes. Des campings réservés aux enseignants jusqu'en 2015, mais ouverts à tous désormais.

Pour payer moins, il faut participer

Les campeurs participent au nettoyage © Radio France - Nina Valette

Dans le camping d'Arrens-Marsous, impossible de trouver le gérant sur place. Et pour cause, il n'y en a pas. "Ici, les campeurs sont en auto-gestion de façon bénévole. Au début de l'été, le premier arrive, il prend les clefs dans la boite et _il s'occupe d'ouvrir les sanitaires, l'accueil etc_. Le dernier fait le circuit en sens inverse, et ferme le camping à la fin de l'été", raconte Jean Michel Elhorga, administrateur de l'association GCU. Chaque lundi, les campeurs organisent des élections pour désigner un trésorier et un responsable provisoire. "Et les autres participent à tour de rôle, à l’arrosage des plantes, au nettoyage", rajoute Jean-Michel Elhorga. Comme les vacanciers s'occupent bénévolement du camping, il n'y a pas de salarié à rémunérer : "C'est comme ça qu'on arrive à faire baisser le prix et à être moins cher que le privé", souligne l'administrateur de l'association.

Les campeurs s'occupent également des sanitaires © Radio France - Nina Valette

Avant l'été, le camping d'Arrens-Marsous ouvre aussi ponctuellement pour des groupes. Une centaine d'élèves d'une école de commerce de Paris ont débarqué : "On voulait un camping proche de la nature, sans toboggan, et qui pouvait accueillir 130 personnes. Pendant nos recherches sur internet, j'ai découvert le principe des campings UGC. _La différence de prix avec les autres campings était importante_. Après bien sûr, il y a des petites contraintes comme le nettoyage des douches, des sanitaires ou alors vérifier qu'il y a du papier toilette partout. Mais c'est aussi très agréable de ne pas être surveillé en permanence", raconte Yona, l'organisatrice de l’événement.

Pour avoir accès au camping, les vacanciers doivent adhérer à l'association.

La carte des terrains de camping du GCU - Capture d'écran

