Partis aux Etats-Unis, leur maison de Dordogne brûle entièrement

Ce sont des voisins qui allaient prendre la route de bonne heure qui sentent une odeur de fumée. Vers 7h15 ce dimanche, ces habitants voient de grandes flammes : une maison du bourg de Saint-Seurin-de-Prats (Dordogne) est en train de brûler. Immédiatement, ils appellent les pompiers. La maire est également avisée, "je me suis habillée en vitesse et je suis venue en courant, raconte l'édile, j'habite juste à côté !".

La maire se précipite pour réveiller les voisins

Avant l'arrivée des pompiers, des voisins et la maire assistent impuissants à la scène. Les flammes sortent du toit et des fenêtres. "J'étais très inquiète, il y avait une voiture garée juste devant" raconte l'élue, "j'avais peur qu'ils soient à l'intérieur !". Rapidement, Dominique Iberto apprend que les occupants ne sont pas présents, ils sont aux États-Unis depuis au moins un mois. C'est un couple franco-américain.

"Je suis rentrée et j'ai crié"

Le feu est tellement important qu**'il menace déjà la maison mitoyenne.** La maire se précipite vers la porte et entre dans la maison "je les connais bien, le monsieur est un ancien élu de la commune".

"Je suis rentrée et j'ai hurlé "Robert ! Nicole !" pour qu'ils sortent, mais les administrés dans la rue me criaient dessus pour que je ne reste pas à l'intérieur, ils avaient peur pour moi" poursuit Dominique Iberto. Par chance, Robert et Nicole sont à l'abri. Ils se sont réfugiés de l'autre côté de la maison, dans leur jardin.

La maison totalement détruite

Au bout d'une quinzaine de minutes, les pompiers du sud-Dordogne arrivent et se mettent vite au travail pour éteindre les flammes qui ont déjà détruit la maison. Les soldats du feu et le commandant des pompiers de Bergerac s'intéressent de près à la maison de l'ancien élu, fragilisée.

"Ils ont été au top" poursuit la Maire, "ils sont entrés dans la maison des voisins, ont ouvert toutes les fenêtres pour que les fumées fassent le moins de dégâts possible". Une poutre maîtresse commençait à se consumer, mais les pompiers ont réussi à stopper la propagation.

Les voisins relogés chez leur fils

La maison de Nicole et Robert reste toutefois inhabitable, une équipe de pompiers spécialisés USAR (unité de sauvetage d'appui et de recherche) de Périgueux sont venus poser du matériel pour étayer la maison. Le couple devrait rentrer des États-Unis dans les prochains jours pour constater les dégâts et faire venir un expert. L'ancien élu et sa compagne vont passer quelque temps chez leur fils, le temps de s'assurer qu'ils ne risquent rien dans leur maison.