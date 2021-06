Partis randonner sans eau, ils se perdent dans les Gorges du Gardon

Deux touristes sont partis en randonnée sans eau ce lundi dans les Gorges du Gardon, entre Sanilhac-Sagriès et Collias. Perdus, ils ont été secourus par les gendarmes et les pompiers.

Randonner sans eau un jour de canicule dans le Gard. Deux touristes sont partis marcher dans les Gorges du Gardon, entre Sanilhac-Sagriès et Collias ce lundi sans bouteille et sans téléphone. Perdus, ils ont été secourus par des gendarmes, une dizaine de pompiers et une équipe de chiens renifleurs. Les secours ont été mobilisés plusieurs heures, avant de retrouver un des deux randonneurs vers 18h. Un homme de 75 ans. Il a été localisé grâce à un hélicoptère de la sécurité civile.

Des gendarmes et pompiers mobilisés pour les retrouver

L'autre randonneur a lui directement rejoint Collias. Aucun des deux touristes n'est blessé.