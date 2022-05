"Pas à moi de faire des suppositions" : l'homme accusé d'avoir étouffé une nonagénaire à Tours se défend

Après le long défilé de témoins, le troisième et dernier jour du procès aux assises d'Indre-et-Loire a permis d'entendre l'homme accusé d'avoir tué Yvette B. en 2019, en l'étouffant avec des madeleines. Qui maintient sa version.

Près de 4 heures d'interrogatoire et une constante : accusé de l'assassinat d'Yvette B., l'homme de 63 ans jugé depuis mercredi par la cour d'assises d'Indre-et-Loire a maintenu sa version et donc, son innocence. S'il reconnaît bien des "choses bizarres" dans le récit fait de la soirée du 13 mai 2019, il a réponse à toutes les interrogations soulevées par la cour, que ce soit sur la maison en viager qu'il avait achetée à la victime, son emploi du temps, ses visites à l'Ehpad et les gâteaux qu'il apportait à la nonagénaire.

La présidente de la cour comme l'avocat général soulignent que l'accusé a varié dans ses déclarations, présentant à son procès la même version que celle donnée lors de la reconstitution des faits en juin 2020. Il explique qu'être interrogé par les policiers est déroutant, qu'on peut dans ces circonstances "dire des bêtises." La présidente tique un peu, trouvant étrange qu'il se souvienne mieux "aujourd'hui" que "quelques jours après les faits" car sa première audition a lieu le 21 mai, huit jours après la mort d'Yvette B.

Le viager, une affaire "intéressante" selon lui

Sur ses relations avec Yvette B., l'accusé dit l'avoir rencontrée lors de l'achat de la maison en viager en 1995, que c'était une affaire intéressante car inoccupée : il pouvait s'y installer ou la louer, tout en versant sa rente à celle qui était à l'époque âgée de 68 ans. Il a perdu le contact avec Yvette B. dans les années 2000, jusqu'en 2014 où il apprend qu'elle est placée en Ehpad et où il se met à la visiter. Pourquoi faire évaluer la maison en viager de Montbazon en 2017, pourquoi les recherches immobilières fin 2018 et jusqu'à la mort d'Yvette, comptait-il vendre le bien ? "Absolument pas." Son neveu, à qui il avait proposé de lui vendre ? "Une discussion de café, rien de construit."

La fréquence de ses visites à l'Ehpad contestée

Selon le personnel de l'établissement, l'accusé accélère ses visites en 2019. "Jusqu'à deux - trois fois par semaine" estime une employée. "Une fois par mois c'est tout" répond-il. La même employée dit l'avoir vu le vendredi 10 mai, jour où elle lui dit qu'il doit faire attention avec les gâteaux qu'il amène à Yvette B., qui a des difficultés à se nourrir. "Je n'ai aucun souvenir de cette date (...) de cette conversation."

Ce n'est pas à moi de faire des suppositions - L'accusé

Le 13 mai 2019, il dit arriver à l'Ehpad à 18 heures 30 (horaire qui a également varié plusieurs fois), repartir à 19 heures. Il cherche des clés qu'il pense avoir perdu à l'Ehpad en début d'après-midi, lorsqu'il a apporté les madeleines à Yvette B. Le soir, la vieille dame est couchée, elle ne dort pas selon lui. Il lui met une madeleine dans la main, il s'absente quelques minutes pour prendre l'air dans le couloir. Quand il revient, elle n'a pas mangé et semble endormie, bouche fermée. Il s'en va. Alors qu'a-t-il pu se passer ? "Ce n'est pas à moi de faire des suppositions" répond-il. Yvette B. aurait-elle pu être déjà morte sans qu'il le remarque ? "Non."

Ses déclarations ne correspondent pas à celles des employées de l'Ehpad, qui assurent avoir découvert Yvette B. morte immédiatement après le départ du visiteur, "la bouche grande ouverte pleine de madeleines" avait déclaré l'une d'entre elles. "Alors c'est l'intervention de quelqu'un d'autre ?" demande la présidente à l'accusé. "Je ne peux pas répondre à cette question-là. Mais ce n'est pas possible autant de madeleines dans la bouche." L'homme, qui est resté très calme tout au long de l'interrogatoire, concède seulement "des choses bizarres."