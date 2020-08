"Pas d'attentat, simplement un phénomène de folie collective", le démenti du maire de Cannes

"Il n'y a eu ni attentat ni même coup de feu, ni même altercation. Simplement un phénomène de folie collective qui en dit long sur l'état de notre société". David Lisnard, le maire de Cannes rassure et dément fermement les rumeurs qui circulent activement sur les réseaux sociaux.

L'élu confirme en revanche qu'il y a eu un mouvement de foule dans la soirée : " quelqu'un a crié fusillade, coup de feu et cela a crée un mouvement de panique. Des gens ont couru dans toute la ville comme on l'a hélas vécu il y a deux ans dans le carré d'or et aussi à Juan-les-Pins après l'attentat du 14 juillet".