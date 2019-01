Pas d'entrainement au stade de Montfavet après l'incendie de Noël

Le club de football de Montfavet ne peut plus s’entraîner : les gradins ont été incendiés le jour de Noël. Le club aux 300 licenciés redoute de ne plus pouvoir jouer ses matchs à domicile à cause du "mal-être d'une jeunesse sans éducation" selon le président.

Avignon, France

A Avignon, le club de football de Montfavet n'a pas pu s’entraîner au stade cette semaine : les tribunes ont été incendiées le jour de Noël. Un conteneur à ordures a été monté dans les gradins avant d'être enflammé. Il y a cinq ans, les vestiaires du stade avaient été détruits par un incendie. Les travaux de réparations étaient achevés depuis un an. Le président du club de football de Montfavet dénonce le mal être et le manque d'éducation des jeunes des quartiers. Ce dirigeant sportif s'inquiète pour l'entrainement et les futurs matchs de championnat.

Sans électricité au stade, entrainement au domicile des joueurs

Le président du club de football de Montfavet a suspendu les entraînements. Dimanche le club se déplace à Cavaillon, mais Alain Navarro ne sait pas s'il pourra disputer à domicile les matchs en 1° division de district : " sans électricité, sans douches ni vestiaires le soir, pas d'entrainement. On a essayé de faire de l'entrainement individuel à domicile mais collectivement on ne peut rien faire On ne pourra pas jouer le soir ou il faudra délocaliser le match dans un autre stade". Les locaux administratifs n'ont pas été touchés. Le président du club espère qu'une mise en sécurité de la tribune permettra aux footballeurs d'évoluer sur leur terrain.

Ca dépasse l'éducation sportive. C'est de l'éducation parentale" Alain Navarro président du club de Montfavet

Le président du club de football de Montfavet déplore le manque d’éducation des jeunes qui ont mis le feu aux gradins du stade Manen. Pour Alain Navarro, "ça résume le mal-être d'une jeunesse qui vole une poubelle et met le feu pour faire venir les pompiers". Alain navarro s'interroge : "comment les éduquer en deux heures d'entrainement par semaine? Ca dépasse l'éducation sportive, c'est une éducation parentale au comportement qui doit être plus dure". Alain Navarro estime que "ce sont des gens extérieurs à Montfavet qui viennent pour s'amuser au stade".

Un autre stade d'Avignon a été la cible d'un incendiaire, le stade Dulcy. L'incendiaire de 22 ans a enflammé la billetterie. Il a été identifié par les caméras de vidéo protection et sera présenté au juge vendredi.